Vive le sport.. et ses petits secrets ! La Ciotat, 24 mars 2022, La Ciotat.

Vive le sport.. et ses petits secrets ! La Ciotat

2022-03-24 – 2022-03-24

La Ciotat Bouches-du-Rhône La Ciotat

Grand journaliste sportif à la longue carrière, Gérard Holtz est aussi un conteur incomparable qui restitue pour nous ses souvenirs et ses connaissances avec passion. Les yeux dans les yeux, il nous raconte les plus belles légendes du sport, nous dresse le portrait de champions d’un jour ou de toujours, nous livre des faits divers étonnants et nous entraîne dans un marathon d’histoires tour à tour fascinantes, drôles ou tendres.

Naissance du Tour de France, misogynie de Pierre De Coubertin, Jeux Olympiques, dopage, accidents, amours, tricheries et courage, on se laisse emporter avec délice dans ce tourbillon historico-sportif absolument admirable..

Dans ce seul-en-scène intimiste et original, Gérard Holtz nous emmène pour une promenade dans les coulisses des plus grands événements sportifs. Faits historiques, anecdotes, grandes et petites histoires qui ont marqué le monde du sports..

