Vive le numérique ! Musée de Bibracte, 14 mai 2022 20:00, Saint-Léger-sous-Beuvray.

En avant-première, assistez au lancement de la galerie virtuelle et de la bibractothèque du site Internet de Bibracte.

Le site Internet bibracte.fr déploie deux nouveaux modules :

– la Galerie virtuelle, une exploration interactive inédite dans les collections du musée de Bibracte,

– la Bibractothèque, un espace de ressources évolutif regroupant photos, vidéos, livrets d’exposition, rapports de fouilles… et bien plus encore.

Venez les découvrir en avant-première sur grand écran au musée !

Au pied du mont Beuvray, le musée est la vitrine des recherches menées sur le site archéologique de Bibracte, cette ville fortifiée, capitale du peuple des Eduens au Ie siècle avant notre ère. Entièrement rénové, le musée conjugue archéologie et médiation dans une architecture contemporaine, au cœur d’une nature préservée.

