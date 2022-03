VIVE LE CARNAVAL ! ALSH Joliot-Curie, 13 avril 2022, Villenave-d'Ornon.

VIVE LE CARNAVAL !

ALSH Joliot-Curie, le mercredi 13 avril à 07:30

Matin : Défilé chez les enfants du centre élémentaire ! Après- midi : Classe 1 et 2 : Sieste et temps calme Fiesta, petits jeux et gouter du carnaval !

Explorer avec les enfants le Carnaval de Rio, de Venise et de Chine en fabricant des costumes, accessoires et décors , etc …

ALSH Joliot-Curie Avenue du Général Castelnau, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde



