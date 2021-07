Aillant-sur-milleron Mairie Aillant-sur-Milleron Vive le 14 juillet ! Mairie Aillant-sur-milleron Catégorie d’évènement: Aillant-sur-Milleron

Vive le 14 juillet ! Mairie, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Aillant-sur-milleron. Vive le 14 juillet !

Mairie, le mercredi 14 juillet à 14:30

Balade et atelier créatif sur le chemin de la Fraternité « Aide le Petit Prince à retrouver sa rose », départ à 14h30 de la mairie – 15h30, atelier créatif sur la Place Aristide Briand (1h).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-14T14:30:00 2021-07-14T16:30:00

