Vive l’automne !

25 octobre 2022

Au programme :

– Balade-récolte dans le jardin

– Bricolage avec nos trouvailles (bonhomme en marrons, bateau en coquille de noix, tableau de feuilles d’automne…)

– Élaboration d’une petite salade de fruits d’automne et fleurs du jardin

– Dégustation Activités dédiées aux 7-10 ans.

