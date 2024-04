Vive la Rentrée ! Le relais de Chantelouve, samedi 24 août 2024.

Vive la Rentrée ! dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 24 – 31 août Le relais de Chantelouve 680

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-24T10:00:00+02:00 – 2024-08-24T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-31T00:00:00+02:00 – 2024-08-31T17:00:00+02:00

Allez, viens plonger en douceur dans la nouvelle année scolaire, avec un séjour alliant détente, jeux, sports, apprentissage ou révisions.

Cinq matinées de 9h à 12h seront dédiées à la révision des acquis de l’année en mathématiques et en français, encadrées par des enseignants diplômés et en petit groupe de 10 élèves maximum pour une meilleure approche, sans oublier les récréations !

L’après-midi sera dédié aux activités sportives : escalade, kayak ou paddle, passerelles himalayennes. Mais également aux découvertes, avec une visite du jardin biologique et de la mini-ferme du centre, ainsi qu’une séance de cuisine pour éveiller tes papilles.

Une rentrée réussie en toute beauté. Sois sans crainte, pas de notes éliminatoires, du temps pour comprendre tes difficultés et peut-être même, enfin, apprécier une matière qui te posait soucis avant.

Le relais de Chantelouve 38220 Laffrey 38220 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

