VIVE LA MAGIE – FESTIVAL INTERNATIONAL Montpellier, 26 mars 2022

2022-03-26 – 2022-03-26

Montpellier Hérault

EUR 33 57 VIVE LA MAGIE , le plus grand festival des Arts Magiques en Europe revient vous époustoufler !

Chaque année depuis 2008, Monique et Gérard Souchet, les créateurs et producteurs de Vive la Magie, sélectionnent avec un soin tout particulier les artistes du plus grand Festival magique en Europe. Ils sont impatients de révéler la programmation exceptionnelle de cette nouvelle édition.

Au-delà des performances, le festival invite ses spectateurs à faire connaissance avec des artistes subtils et malicieux, représentants d’un art magique totalement délivré de ses stéréotypes. Ces magiciens, venus du monde entier, représentent les différentes familles de cet art totalement remis au goût du jour par les plus grands metteurs en scène. Mentalistes, manipulateurs, enchanteurs, magiciens comiques, illusionnistes… des artistes loin des clichés pour « Vivre La Magie » en grand !

Spectacle conseillé à partir de 5 ans

Billetterie disponible à l’Office de tourisme de Montpellier.

Pass sanitaire requis

location.opera@oonm.fr +33 4 67 60 19 99 https://www.corum-montpellier.com/fr/agenda/concert-spectacles-corum/festival-international-vive-la-magie-copier

