Au programme : (± 1h35 avec entracte) **L’Émigrant** Film muet de Charlie Chaplin FILMPHILHARMONIC EDITION Musique **Carl Davis**. Commande musicale de **Threefold Music**. Musique interprétée avec le concours de **Faber Music**, **London** pour **Carl Davis**. **Charlot s’évade** Film muet de Charlie Chaplin FILMPHILHARMONIC EDITION Musique **Carl Davis**. Commande musicale de **Threefold Music**. Musique interprétée avec le concours de **Faber Music**, **London** pour **Carl Davis**. **Vive la liberté** Film muet de Leo McCarey mettant en scène Laurel et Hardy Musique originale de Jens Troester FILMPHILHARMONIC EDITION Avec l’aimable autorisation de **Lobster Films**. Avec l’aimable autorisation de **Jens Troester** pour la musique. **Adrian Prabava** Direction **Orchestre National de Lille** **_Projection sur grand écran et orchestre en direct._** **_Version originale, sous-titrée en français._** _FILMPHILHARMONIC EDITION Film : Liberty Copyright_ _© Roy Export S.A.S. Music : Copyright © Roy Export_ _Company Ltd. and Bourne Co. All rights reserved._ En quelques mots : Entre 1916 et 1917, Charlie Chaplin développe le personnage de Charlot. Parmi les douze courts métrages qu’il tourne alors, L’Émigrant est le plus remarquable car il marque le tournant du réalisateur vers un cinéma plus ouvertement social et engagé. Pour la première fois, les situations comiques s’appuient sur un fond tragique, ici celle des immigrants qui arrivent aux États-Unis, thème universel qui reste d’une brûlante actualité. Mais avec Charlot, l’humour finit toujours par triompher comme en atteste l’irrésistible cascade de gags de Charlot s’évade, sorti en 1917. Parachevant ce somptueux ciné-concert, Vive la liberté (1929) de Leo McCarey met en scène deux hilarants prisonniers : Laurel et Hardy.

Orchestre National de Lille 30 Place Pierre Mendès France, 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord



