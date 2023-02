VIVE LA FÊTE DE ROMA, 9 décembre 2023, BORGERHOUT.

VIVE LA FÊTE DE ROMA. Un spectacle à la date du 2023-12-09 à 20:00 (2023-12-09 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

Feestje! Twee jaar na hun explosieve doortocht in De Roma komt Vive La Fête terug. De Belgische electroband rond Els Pynoo en Danny Mommens bestaat 25 jaar en viert dat met een nieuw livealbum (opgenomen in De Roma) en een reeks concerten waar de energie vanaf spat. Wie er bij was twee jaar geleden, weet dat het dak eraf gaat. Precies 25 jaar geleden geeft Vive La Fête de partyscene een stevige elektronische kopstoot met het nummer Je Ne Veux Pas. Ook in de modescene valt het stijlvolle duo meteen op. Het duurt niet lang of Vive la Fe?te speelt op uitnodiging van Karl Lagerfeld de sterren van de hemel op zijn modeshows. Het gaat hard en Els en Danny laten zich omringen door extra muzikanten om tot een volwaardige liveband uit te groeien. Met Nuit Blanche (2003) vestigt Vive la Fe?te zich definitief in de top van het electroclash genre. Dankzij hits als Maquillage, Touche pas en het duister-manische Noir Deìsir speelt de band op alle grote festivals ter wereld. Vive la Fe?te blijft in de jaren nadien nieuwe muziek uitbrengen, vanaf 2018 volledig independent. Internationaal gaat het voor de wind en met name in Zuid-Amerika is de band immens populair. Na twee jaar corona en uitgestelde concerten staat Vive la Fëte op 17 september 2021 eindelijk weer op het podium. In een explosie van opgespaarde energie vlamt de band een uitverkochte De Roma aan flarden. Een show die de aanwezigen nog lang zal bijblijven. De opnames van dit memorabele concert werden door Danny in zijn eigen huisstudio gemixt tot het album Live!, dat eind maart verschijnt, zowel online, op cd als in een strikt gelimiteerde 180 grams dubbel elpee.

Votre billet est ici

DE ROMA BORGERHOUT Turnhoutsebaan 286 2140

Feestje! Twee jaar na hun explosieve doortocht in De Roma komt Vive La Fête terug. De Belgische electroband rond Els Pynoo en Danny Mommens bestaat 25 jaar en viert dat met een nieuw livealbum (opgenomen in De Roma) en een reeks concerten waar de energie vanaf spat. Wie er bij was twee jaar geleden, weet dat het dak eraf gaat.

Precies 25 jaar geleden geeft Vive La Fête de partyscene een stevige elektronische kopstoot met het nummer Je Ne Veux Pas. Ook in de modescene valt het stijlvolle duo meteen op. Het duurt niet lang of Vive la Fe?te speelt op uitnodiging van Karl Lagerfeld de sterren van de hemel op zijn modeshows. Het gaat hard en Els en Danny laten zich omringen door extra muzikanten om tot een volwaardige liveband uit te groeien. Met Nuit Blanche (2003) vestigt Vive la Fe?te zich definitief in de top van het electroclash genre. Dankzij hits als Maquillage, Touche pas en het duister-manische Noir Deìsir speelt de band op alle grote festivals ter wereld.

Vive la Fe?te blijft in de jaren nadien nieuwe muziek uitbrengen, vanaf 2018 volledig independent. Internationaal gaat het voor de wind en met name in Zuid-Amerika is de band immens populair. Na twee jaar corona en uitgestelde concerten staat Vive la Fëte op 17 september 2021 eindelijk weer op het podium. In een explosie van opgespaarde energie vlamt de band een uitverkochte De Roma aan flarden. Een show die de aanwezigen nog lang zal bijblijven. De opnames van dit memorabele concert werden door Danny in zijn eigen huisstudio gemixt tot het album Live!, dat eind maart verschijnt, zowel online, op cd als in een strikt gelimiteerde 180 grams dubbel elpee.

.25.0 EUR25.0.

Votre billet est ici