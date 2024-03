Vive la campagne La ruralité s’invite au fort de Condé Chivres-Val, dimanche 19 mai 2024.

Producteurs du terroir et associations locales investissent le fort de Condé (CHIVRES-VAL) pour offrir le meilleur de la ruralité espaces gourmands, agricoles et artisanaux, animations et découvertes. Gratuit.

Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir gratuitement ce beau monument historique dans une ambiance chaleureuse et festive. C’est tout notre territoire qui met les petits plats dans les grands pour vous proposer une journée festive, champêtre et bucolique sous le signe de la ruralité sport, culture, loisirs, patrimoine, tout se passe à la campagne !

Avec la participation exceptionnelle de l’artiste Henri Ibara pour un show inoubliable à 15 heures, sous le signe des Jeux Olympiques de Paris.

Espaces gourmands, agricoles et artisanaux, animations et découvertes, village des enfants font de cet évènement une sortie familiale par excellence.

Entrée gratuite

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 10:00:00

fin : 2024-05-19 17:30:00

Chivres-Val 02880 Aisne Hauts-de-France fortdeconde@cc-valdeaisne.fr

L’événement Vive la campagne La ruralité s’invite au fort de Condé Chivres-Val a été mis à jour le 2024-03-12 par SIM Hauts-de-France OT du Val de l’Aisne