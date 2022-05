Vive la campagne – La ruralité s’invite au fort de Condé, 4 septembre 2022, .

Vive la campagne – La ruralité s’invite au fort de Condé

2022-09-04 10:00:00 – 2022-09-04 17:30:00

Les communes de notre territoire mettent les petits plats dans les grands, pour vous proposer une journée festive, champêtre et bucolique.

Producteurs du terroir et associations locales investissent le fort pour offrir le meilleur de la ruralité.

Espaces gourmands, agricoles et artisanaux, animations et découvertes, village des enfants, font de cet évènement une sortie familiale par excellence, de même que l’occasion de (re)découvrir le fort gratuitement !

Entrée gratuite

