du samedi 31 juillet au vendredi 6 août à Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques

Venez découvrir les joies d’un séjour en Bretagne, avec au programme de ce séjour une séance de voile, une séance de kayak et de grandes Olympiades sur la plage et le do du centre ! En plus de ce séjour, vous participez aux nombreuses animations mises en place par les animateurs, et vivez des veillées vous plongeant au coeur d’univers merveilleux. Enfin, vous découvrez aussi Quiberon et ses alentours, son marché et ses côtes.

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale. Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques Beh Rohu, Saint Pierre Quiberon Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-31T00:00:00 2021-07-31T23:59:00;2021-08-01T00:00:00 2021-08-01T23:59:00;2021-08-02T00:00:00 2021-08-02T23:59:00;2021-08-03T00:00:00 2021-08-03T23:59:00;2021-08-04T00:00:00 2021-08-04T23:59:00;2021-08-05T00:00:00 2021-08-05T23:59:00;2021-08-06T00:00:00 2021-08-06T23:59:00

