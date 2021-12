Vivarium, un spectacle de Fred Cacheux à la médiathèque Médiathèque d’Amilly, 15 janvier 2022, Amilly.

Théâtre : Vivarium, un spectacle de Fred Cacheux, adapté du roman Gros-Câlin de Romain Gary « Monsieur Cousin, – c’est son nom – est un timide statisticien. Pour combler son manque de tendresse, il a adopté un python et l’a nommé Gros-Câlin. Son joyeux optimisme est ridicule, pathétique et surtout très émouvant. Il tient à raconter son histoire et que tout soit dit. Car avoir un python chez soi ne simplifie pas les relations sociales. D’autant que Monsieur Cousin est amoureux de Mademoiselle Dreyfus, sa collègue de bureau. Et il nous entraîne dans ses méandres. Ce n’est pas l’homme qui conduit le récit, mais le récit qui conduit l’homme ». Vivarium est un solo mis en scène et interprété par Fred Cacheux. Adapté du roman Gros-Câlin de Romain Gary, Vivarium aborde les thématiques de l’écrivain double, de la métamorphose, de la solitude, et trouve son écho dans le contexte sanitaire actuel. Avec ce spectacle décalé, Fred Cacheux souhaite retrouver le public et contribuer à l’enivrante reprise de la vie culturelle. Passionné par le travail d’acteur, Fred Cacheux se forme au Conservatoire de Paris. En 2001, il fonde la compagnie Facteurs Communs. De 2009 à 2015, il est artiste de la troupe permanente du Théâtre national de Strasbourg. A ce jour, il a pris part à plus d’une cinquantaine de spectacles. À partir de 14 ans. Gratuit, SUR RESERVATION EXCLUSIVEMENT, dans la limite des places disponibles et dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

