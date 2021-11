VIVANT(S) Le Mans, 12 février 2022, Le Mans.

VIVANT(S) Les Quinconces et L’Espal 4 Place des Jacobins Le Mans

2022-02-12 18:30:00 – 2022-03-13 Les Quinconces et L’Espal 4 Place des Jacobins

Le Mans Sarthe

Imaginé avec la complicité de Frédéric Ferrer, tout à la fois géographe, homme de théâtre et explorateur décalé des bouleversements de l’anthropocène, ce temps fort (que nous devions inaugurer la saison dernière) ouvre grand le champ des réflexions et nous invite à écouter les pulsations de notre monde et de ses mutations urgentes et nécessaires.

OÙ EN SOMMES-NOUS AVEC LE(S) VIVANT(S) ?

+33 2 43 50 21 50 https://www.quinconces-espal.com/la-saison/vivants_1

