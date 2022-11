VIVANTS ! #2 Palais de la Porte Dorée Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

VIVANTS ! #2 Palais de la Porte Dorée, 26 octobre 2022, Paris. Du mercredi 26 octobre 2022 au jeudi 15 décembre 2022 :

. payant Plein tarif : 12€ Tarif réduit : 9€ Tarif unique idiota : 18€

Découvrez la deuxième édition de VIVANTS !, la saison d’automne de spectacles et concerts du Palais de la Porte Dorée ! Le programme explore la façon dont les thématiques du Palais inspirent des artistes de la scène contemporaine. Histoire coloniale, migrations, rapport au monde vivant, transmission et mémoire sont autant de sujets évoqués à travers les sept spectacles qui composent cette nouvelle édition. En ouverture, le Palais s’associe au Festival d’Automne à Paris pour présenter Idiota, la dernière création de Marlene Monteiro Freitas. Pour ce solo inspiré du mythe de Pandore, la chorégraphe cap-verdienne à l’imagination débordante a choisi de mettre en résonance l’espace majestueux du Forum avec son univers artistique habité de créatures hybrides et teinté d’étrangeté. Le programme se poursuit avec un univers tout aussi fascinant : celui des fonds marins dans lequel la chorégraphe Marine Chesnais nous propose un voyage éminemment sensoriel et hypnotique à la rencontre des baleines à bosse. Puis, deux spectacles viennent explorer l’histoire coloniale que les arts vivants peuvent contribuer à revisiter. La pièce de théâtre documentaire Les petites épouses des blancs / Histoires de mariages noirs, aborde la colonisation à travers l’histoire d’enfants métis, nés d’unions temporaires entre des colons et des femmes africaines. Avec Rite de passage – Solo II, imaginé par Bintou Dembélé pour le danseur Michel « Meech » Onomo, la chorégraphe continue quant à elle d’interroger la persistance de l’héritage colonial dans les corps. En décembre, place à la musique avec le blues mandingue de Pédro Kouyaté puis un concert rendant hommage aux musiciens jazz américains qui ont immigré à Paris dans les années 1950-60. Les migrations sont aussi au cœur du travail d’Hakim Bah et de Diane Chavelet dont la bouleversante pièce À bout de sueurs, tragédie contemporaine sur le mirage de l’exil, viendra clore cette deuxième édition de VIVANTS !. Palais de la Porte Dorée 293 av. Daumesnil 75012 Paris Contact : https://www.palais-portedoree.fr/programmation/evenement/vivants-2?utm_source=Site+QFAP&utm_medium=RefSiteQFAP&utm_campaign=SiteVivantsQFAP&utm_id=ReferencementVivantsQFAP https://palaisportedoree.tickeasy.com/fr-FR/spectacles?utm_source=Site+QFAP&utm_medium=RefSiteQFAP&utm_campaign=BilletVivantsQFAP&utm_id=ReferencementVivantsQFAP

EPPPD VIVANTS ! #2

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Palais de la Porte Dorée Adresse 293 av. Daumesnil Ville Paris lieuville Palais de la Porte Dorée Paris Departement Paris

Palais de la Porte Dorée Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

VIVANTS ! #2 Palais de la Porte Dorée 2022-10-26 was last modified: by VIVANTS ! #2 Palais de la Porte Dorée Palais de la Porte Dorée 26 octobre 2022 Palais de la Porte Dorée Paris Paris

Paris Paris