VIVANTE + SOS CITIZEN La Dame de Canton, 24 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 24 novembre 2021

de 20h à 23h

payant

De son univers unique entre la funk, le rock, le hip hop et le progressif, Vivante tire une énergie explosive à travers des compos pleines d’originalité et de personnalité.

Un seul but réuni ces 6 musiciens hétéroclites, faire danser son public jusqu’au bout de la nuit.

SOS CITIZEN

Sous les feux des réverbères parisiens, Alan, Louise et Bruno, amoureux de la pop culture vintage et du groove opiacé, dansent dans la nuit. De la frénésie, naît SOS Citizen, le projet d’une musique fraîche qui marie, non sans malice, les codes du rock ‘n’ roll à des accords jazzy subtiles, et qui s’écoute et s’apprécie à travers les prismes psychédéliques de Tame Impala, les envolées lyriques de Lana Del Rey ou encore la guitare électrique des Velvet Underground.

La Dame de Canton Quai François Mauriac Port de la Gare Paris 75013

6 : Quai de la Gare (479m) 14 : Bibliothèque François Mitterrand (490m)



Contact :La Dame de Canton 0153610849

