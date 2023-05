Vivante Les Disquaires, 2 juin 2023, Paris.

Le vendredi 02 juin 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant Accès : 5 EUR

Vivante revient sur scène après un hiver passé à peaufiner de nouvelles pépites et remonte sur scène pour vous faire groover !

Au confluent de la funk, du rock, de la soul et de la chanson française, ils alignent un set riche en émotions et en surprises. Préparez-vous à vous laisser emporter par leur groove et à repartir avec des mélodies qui vous hanteront l’esprit des semaines durant.

Prêts à vous sentir Vivante?

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

Vivante