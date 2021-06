Toulouse Théâtre de la Violette Haute-Garonne, Toulouse Vivant ! Théâtre de la Violette Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Seul en scène / Comédie dramatique / Cie du d barré Lorsqu’il apprend la mort de sa soeur, Aurélien Zolli vient à peine de la quitter pour un long séjour en Islande. Ce voyage ne sera pas celui qu’il avait imaginé. Entre introspection, burlesque et théâtre d’objet, l’auteur chemine à travers son deuil. Ce seul-en-scène nous invite à penser, vivre et rire avec nos morts. Il propose un voyage en résilience. Un spectacle écrit et interprété par : Aurélien Zolli Mise en scène de : Erik Velenteyn ### Plus d’infos [Site du Théâtre de la Violette ](https://www.theatredelaviolette.com/vivant_-28.html) ![]() ### Infos pratiques * Jeudi 17, vendredi 18 juin à 19h et samedi 19 juin à 20h45 * À partir de 12 ans * Durée : 70 min Culture Théâtre de la Violette 67 Chemin Pujibet, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

