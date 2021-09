Vivant parmi les vivant.e.s Théâtre de Pierrefonds, 19 septembre 2021, Saint-Pierre.

Vivant parmi les vivant.e.s

Théâtre de Pierrefonds, le dimanche 19 septembre à 10:00

A l’occasion de la diffusion du spectacle « Habiter le seuil », « Vivant(s) parmi les Vivant.e.s » est une journée dédiée à l’univers de la mer, à l’univers de Marine Chesnais, au souffle, au soin et à l’écologie. 5 temps sous forme de 5 « capsules » sont au programme : Respirer, « Scientir », Prendre conscience, Prendre soin, rester en mouvement ! RESPIRER – Atelier pratique Atelier de 10h à 10h45 Places limitées à 30 personnes. À partir de 12 ans. Sur réservation uniquement : [ticket@lalanbik.re](mailto:ticket@lalanbik.re) Un atelier de respiration animé par Marine Chesnais, danseuse, chorégraphe et apnéiste, afin d’apprendre à souffler au rythme du Vivant. SCIENTIR Table ronde de 11h à 12h Intervenant(es) : Violaine Dulau – Globice, Marine Chesnais – artiste chorégraphique, expert chercheur, Tatiana Patchama – artiste plasticienne. Modératrice : Valérie Lafont – Lalanbik, Centre de ressources pour le développement chorégraphique Une Table ronde pour cultiver un éveil écologique par l’usage des sens : apprendre à voir et à sentir écologique. PRENDRE CONSCIENCE Table ronde de 12h à 13h15 Intervenant(es) : Jean-Marc Gancille – Globice, Sylvain Delaspre – Quiétude, Sophie Piton (?) – DMSOI, Stéphane Ciccione – Kélonia, Karine Bagneres – Bulle d’air Modératrice : Marine Chesnais – artiste chorégraphique Une Table ronde pour prendre conscience des enjeux écologiques, politiques et culturels du territoire réunionnais. PRENDRE SOIN Table ronde de 14h30 à 15h30 Diffusion de « Soigner, au coeur du centre de soins de Kélonia » Intervenant(es) : Coralie Hoarau – Les Jardins de Fond Imar, David Pajot – micro kinésithérapeute, Cie Danse en l’R Modérateur : Stéphane Ciccione – Kélonia Une Table ronde sur l’urgence de prendre soin de nos enveloppes,charnelles et écologiques, mais aussi de l’Autre. RESTER EN MOUVEMENT Table ronde Arts et Sciences de 15h30 à 17h Diffusion d’extraits du film « Habiter le Seuil » de Marine Chesnais Intervenant(es) : Marine Chesnais – artiste chorégraphique, Gorg One – artiste plasticien, Guilène Tacoun – DAC OI, expert chercheur Université Modérateur : Jean-Marc Gancille – Globice Partager les savoirs transversaux entre Arts et Sciences pour rester en éveil face aux questions environnementales de demain.

Entrée et participation libres sur réservation si possible à ticket@lalanbik.re, pass sanitaire demandé.

Journées de conférences et ateliers autour de Marine Chesnais par l’association Lalanbik en collaboration avec Globice et la ville de Saint-Pierre

Théâtre de Pierrefonds 9 chemin bureau 97410 Saint-Pierre Saint-Pierre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00