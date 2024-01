Vivant ! faune et flore dans les collections du musée Ziem Ferrières Martigues, dimanche 1 septembre 2024.

Vivant ! faune et flore dans les collections du musée Ziem Ferrières Martigues Bouches-du-Rhône

Dans le cadre des Printemps, le musée Ziem vous convie à un accrochage inédit entre histoire de l’art et botanique. Le musée est situé en centre-ville de Ferrières, l’entrée est gratuite.

Le musée Ziem n’est pas uniquement centré sur l’œuvre de Félix Ziem, même si ses peintures et ses dessins constituent une part importante de la collection.

Explorer la faune et la flore avec des œuvres pour la plupart rarement montrées au public.

Place au vivant! .

Ferrières Boulevard du 14 juillet

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur musee@ville-martigues.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-01 14:00:00

fin : 2024-09-22 18:00:00



L’événement Vivant ! faune et flore dans les collections du musée Ziem Martigues a été mis à jour le 2024-01-22 par Office de Tourisme de Martigues