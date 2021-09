Vivaldi tribute Besançon, 14 octobre 2021, Besançon.

Vivaldi tribute 2021-10-14 20:00:00 – 2021-10-14 22:00:00 Théâtre Ledoux 49 rue Mégevand

Besançon Doubs

Parmi les œuvres les plus célèbres du « prêtre roux » de Venise figurent le Gloria écrit pour chœur, dont l’élégance et l’exubérance en font l’une de ses plus grandes réussites, et les quatre concertos pour violon qui forment Les Quatre Saisons.

Printemps, été, hiver et automne sont aujourd’hui les œuvres les plus enregistrées au monde, à tel point qu’elles sont entendues partout. L’Allemand Max Richter s’est alors lancé un pari fou : repenser cette œuvre que nous connaissons tous, sans la trahir, en mêlant de l’électronique à l’orchestre.

Orchestre Victor Hugo / Liza Kerob / Ensemble Contre z’ut / Benjamin Lévy

Avant-propos

45min avant le concert

Venez profiter d’un éclairage sur les œuvres, les compositeurs, les interprètes.

https://les2scenes.fr/spectacle-vivant/vivaldi-tribute-0

Parmi les œuvres les plus célèbres du « prêtre roux » de Venise figurent le Gloria écrit pour chœur, dont l’élégance et l’exubérance en font l’une de ses plus grandes réussites, et les quatre concertos pour violon qui forment Les Quatre Saisons.

Printemps, été, hiver et automne sont aujourd’hui les œuvres les plus enregistrées au monde, à tel point qu’elles sont entendues partout. L’Allemand Max Richter s’est alors lancé un pari fou : repenser cette œuvre que nous connaissons tous, sans la trahir, en mêlant de l’électronique à l’orchestre.

Orchestre Victor Hugo / Liza Kerob / Ensemble Contre z’ut / Benjamin Lévy

Avant-propos

45min avant le concert

Venez profiter d’un éclairage sur les œuvres, les compositeurs, les interprètes.

dernière mise à jour : 2021-11-18 par