du dimanche 14 novembre au vendredi 26 novembre à L’Ancre des mots

**VIVALDI PIAZZOLLA** ——————— ### **Saisons, d’un rivage à l’autre** ### **Marianne Piketty et le Concert idéal.** ### Un concert à voir et à écouter… Marianne Piketty et ses musiciens font coexister deux monstres sacrés, deux époques, deux continents. Aux accents pastoraux de Vivaldi répondent les échos plus urbains des quatre saisons de Buenos Aires. La rencontre du baroque et du tango argentin est lumineuse, les deux écritures s’imbriquent, se fondent, finissent par former un seul corps. ### Un corps qui ne demande qu’à vibrer, se mettre en mouvement et embrasser l’espace. On découvre l’acuité des regards, la précision du geste, de chaque signe. Corps, visages, instruments, archets dessinent les prémices d’un ballet dans une scénographie lumineuse extrêmement précise. Marianne Piketty et son groupe ont été nominés aux Victoires de la musique classique 2021.

Plein tarif, 25€, Abonnés et réduit, 20 €

Marianne Piketty et le concert Idéal, Concert chorégraphié

L’Ancre des mots square Hôtel de Ville, 22430 Erquy Erquy Côtes-d’Armor



2021-11-14T17:00:00 2021-11-14T19:00:00;2021-11-26T10:00:00 2021-11-26T10:30:00