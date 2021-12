Vivaldi-Pergolèse, l’Italie flamboyante – Stradivaria Église de Saint-Martin-de-Connée, 15 janvier 2022, Vimartin-sur-Orthe.

Vivaldi-Pergolèse, l’Italie flamboyante – Stradivaria

Église de Saint-Martin-de-Connée, le samedi 15 janvier 2022 à 20:30

**Concert tout public dès 6 ans – Durée : 1h15 avec entracte** **BILLETTERIE** 02 43 01 94 76 – [[billetterie@coevrons.fr](mailto:billetterie@coevrons.fr)](mailto:billetterie@coevrons.fr) – [coevrons.fr/saison-culturelle](https://www.coevrons.fr/saison-culturelle) Émotion garantie avec trois chefs-d’oeuvre nés du génie musical de Vivaldi et de Pergolèse, compositeurs italiens du XVIIIe siècle. Deux concertos d’Antonio Vivaldi, virtuose du violon parmi les plus admirés de son temps : le brillant _Estro Armonico_ et l’expressive _Tempesta di Mare_. Et le _Stabat Mater_ de Giovanni Batista Pergolèse, l’une des oeuvres les plus remarquables de la musique sacrée sublimée par une soprano et une mezzo-soprano dont les voix s’entremêlent. ### À PROPOS DES ARTISTES Dirigé par le violoniste Daniel Cuiller depuis sa création en 1987, Stradivaria – Ensemble baroque de Nantes explore la musique des grands compositeurs de l’époque baroque sur instruments anciens. Ses enregistrements sont salués à l’international, l’ensemble se produisant dans le monde entier. _Mentions obligatoires et distribution sur stradivaria.org_ ### TOURNEE REGIONALE DES ARTISTES DES PAYS DE LA LOIRE Les Pays de la Loire abritent des artistes de qualité et une grande diversité de création, comme en témoigne la programmation 100% ligérienne de la Tournée régionale, à découvrir dans 20 communes rurales du territoire. _Tournée initiée par la Région des Pays de la Loire dans le cadre de son Plan de relance._ Plus d’infos sur [culture.paysdelaloire.fr](https://culture.paysdelaloire.fr)

TARIF PLEIN 12 € / TARIF RÉDUIT 6 €

Concert proposé dans le cadre de la Tournée régionale des artistes des Pays de la Loire organisée par la Région.

Église de Saint-Martin-de-Connée 53160 VIMARTIN-SUR-ORTHE Vimartin-sur-Orthe Mayenne



