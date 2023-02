VIVALDI : LES QUATRE SAISONS (SLL) ALBINON : ADAGIO EGLISE ST-LOUIS EN L’ILE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

VIVALDI : LES QUATRE SAISONS (SLL) ALBINON : ADAGIO EGLISE ST-LOUIS EN L’ILE, 19 février 2023, PARIS. VIVALDI : LES QUATRE SAISONS (SLL) ALBINON : ADAGIO EGLISE ST-LOUIS EN L’ILE. Un spectacle à la date du 2023-02-19 à 17:00 (2023-02-19 au ). Tarif : 44.0 à 44.0 euros. VENIR 30 MN AVANT Gratuit pour les moins de 12 an(s) VIVALDI : Les Quatre Saisons ALBINON : adagio AVE MARIA de SCHUBERT, CACCINI Orchestre Les Solistes Français Paul Rouger, violon solo Orchestre Les Solistes Francais, Paul Rouger, Tomaso Albinoni Votre billet est ici EGLISE ST-LOUIS EN L’ILE PARIS 19bis, rue Saint Louis en l’Ile Paris VENIR 30 MN AVANT Gratuit pour les moins de 12 an(s) VIVALDI : Les Quatre Saisons ALBINON : adagio AVE MARIA de SCHUBERT, CACCINI Orchestre Les Solistes Français Paul Rouger, violon solo .44.0 EUR44.0. Votre billet est ici

