Vivaldi, Les Quatre Saisons, 2 mai 2022, .

Vivaldi, Les Quatre Saisons

2022-05-02 – 2022-05-02

10 41 Forte de ses soixante-dix enregistrements, cette formation sur instruments d’époque tient sa réputation internationale de son jeu dynamique et virtuose.



Ensemble autogéré, le Concerto Köln a la particularité de se passer, la plupart du temps, de chef d’orchestre. C’est donc une véritable prouesse qu’ils accomplissent en revisitant, dirigés par le premier violon, cette suite mémorable de quatre concertos grossos, dépeignant chacun les caractères et les tourments de chaque saison. On ne saurait mesurer le génie de l’oeuvre vivaldienne qu’à l’aune de celui des musiciens qui l’interprètent.

Chef-d’œuvre de Vivaldi, Les Quatre Saisons sont de retour sur la scène du Grand Théâtre, interprétées par le Concerto Köln

dernière mise à jour : 2022-03-23 par