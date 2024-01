Vivaldi Les 4 saisons concerti Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement, vendredi 16 février 2024.

Rendez-vous à l’Abbaye Saint-Victor pour un concert de l’Ensemble Musicâme France

Concert 100% Vivaldi à Marseille : Les 4 Saisons les plus beaux concerti



Rendez-vous 100% Vivaldi à l’Abbaye Saint-Victor de Marseille ! Un concert plein d’émotions avec les plus belles œuvres de musique baroque italienne de Vivaldi !



La musique fait du bien à votre âme. Telle est la devise de l’Ensemble Musicâme France. Les solistes de l’Ensemble Musicâme France vous invitent à vivre une expérience musicale inoubliable au sein de la majestueuse Abbaye Saint-Victor de Marseille. Ce monument classé éblouit les visiteurs par sa splendeur intemporelle… Il s’agit d’un trésor architectural qui éveille les sens et invite à la contemplation, témoignant de la grandeur spirituelle et artistique de la région provençale. Nous vous invitons à un voyage musical enchanteur autour des plus belles œuvres de musique classique ! Un concert Musicâme France à l’Abbaye Saint Victor est un must-see lorsque vous êtes à Marseille !



Programme :



La Folia

Concerto en Sol Min pour Flûte, RV439, la notte

Concerto pour 2 Violons en La Min.

Concerto en Fa Maj pour Flûte, RV433, La tampesta di mare

Concerto en Ré min pour Violoncelle

Concerto en Ut min pour Piccolo

Les Quatre Saisons : l’hiver EUR.

Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 20:30:00

fin : 2024-02-16 22:00:00



