Vivaldi : les 4 saisons Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Vivaldi : les 4 saisons Aix-en-Provence, 31 décembre 2022, Aix-en-Provence. Vivaldi : les 4 saisons

40 Rue Espariat Eglise du Saint-Esprit Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Eglise du Saint-Esprit 40 Rue Espariat

2022-12-31 16:00:00 16:00:00 – 2022-12-31

Eglise du Saint-Esprit 40 Rue Espariat

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône EUR Artistes :

Claire Cervera : mezzo soprano

Stéphane Hénoch : violon solo



La genèse de l’orchestre Paris Classik part d’une amitié de longue date entre les musiciens qui le compose. Bertrand Cervera, soliste de l’orchestre national de France, à crée en 2008 l’orchestre Paris Classik qui est produit par Euromusic.

C’était l’occasion pour lui de souder un groupe ainsi que de revenir à une formation réduite, intime afin de retrouver ce plaisir de la musique de chambre.

L’orchestre Paris Classik est animé par un souffle de fraicheur, aborde le baroque comme le classique et le contemporain, persuadé que la musique est vivante, qu’elle est affaire de dialogue, de vérité, d’étincelles et de vibrations.

Il se produit à raison de plus de cent concerts par an notamment durant la saison musicale de la Sainte Chapelle de Paris, l’orchestre est formé par les solistes des plus grandes formations parisiennes. L’orchestre Paris Classik présente un concert de musique classique avec au programme Vivaldi, Shubert – Caccini et musiques sacrées et populaires de Noël. +33 1 42 77 65 65 Eglise du Saint-Esprit 40 Rue Espariat Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Eglise du Saint-Esprit 40 Rue Espariat Ville Aix-en-Provence lieuville Eglise du Saint-Esprit 40 Rue Espariat Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Vivaldi : les 4 saisons Aix-en-Provence 2022-12-31 was last modified: by Vivaldi : les 4 saisons Aix-en-Provence Aix-en-Provence 31 décembre 2022 40 Rue Espariat Eglise du Saint-Esprit Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône aix en provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône