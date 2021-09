Vivaldi, l’âge d’or Théâtre de Saint-Dizier, 18 mars 2022, Saint-Dizier.

Vivaldi, l’âge d’or

Théâtre de Saint-Dizier, le vendredi 18 mars 2022 à 20:30

En s’appuyant sur de nombreux documents inédits, ils se lancent dans l’aventure d’un voyage au cœur de cette École Vénitienne, où tant de courants musicaux, parfois antagonistes, anachroniques se sont côtoyés, et ont laissé germer, sans tension, tout et son contraire. Des fièvres virtuoses de Vivaldi à la solennité de Ziani, des affects de Strozzi aux danses de Turini, en saluant l’élan majestueux de Gallo, Le Concert Idéal lève le voile sur un domaine où la raison cède souvent le pas aux sens et à la force de l’imaginaire. Avec une mise en espace et en mouvement imaginée par le chorégraphe Olivier Fourés, musicologue et spécialiste de Vivaldi, Le Concert Idéal célèbre l’École Vénitienne avec des œuvres rares (parfois inédites), pour un vibrant hommage à la mosaïque sonore de la cité italienne. Billetterie (à partir du 18 septembre à 9h) : Guichet des Fuseaux À la médiathèque de Wassy Billetterie en ligne en cliquant sur “Acheter” Sur place avant l’entrée en salle Points de vente habituels : les e-billetteries Digitick, TicketMaster, leurs points de vente affiliés (E. Leclerc, Cora, Auchan, Cultura, Carrefour, etc.) et FNAC.

Tarif 3, placement assis numéroté

Après le succès de Vivaldi – Piazzolla, Marianne Piketty et Le Concert Idéal reviennent à Saint-Dizier avec leur nouvelle création, Vivaldi, l’âge d’or.

Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Centre-Ville Haute-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T20:30:00 2022-03-18T22:00:00