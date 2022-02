VIVALDI IL TEATRO ! Narbonne, 14 juin 2022, Narbonne.

VIVALDI IL TEATRO ! Narbonne

2022-06-14 20:00:00 – 2022-06-14

Narbonne Aude

16 16 EUR

Mezzo-soprano Eva Zaïcik

Violon et direction Julien Chauvin

Le Concert de la Loge

Antonio Vivaldi (1678-1741), le Prete Rosso, qui a régné sur la vie musicale de Venise toute la première moitié du XVIIIe siècle, est l’auteur de nombreux opéras qui sont inexplicablement restés presque dans l’oubli jusqu’aux années 2000.

Depuis, le monde entier redécouvre et admire l’œuvre lyrique de Vivaldi : Orlando furioso, La Fida ninfa, L’Olimpiade, L’Atenaide…

Le violoniste et chef français Julien Chauvin et la mezzo-soprano Eva Zaïcik (révélation des Victoires de la Musique Classique en 2018) font partie des interprètes les plus actifs et remarqués du compositeur. Pour ce concert, ils mettent en lumière l’un des traits vivaldiens les plus géniaux : la correspondance entre le violon et la voix.

Avec la spontanéité qui prévalait au XVIIIe siècle, les airs d’opéra et les mouvements de concertos s’entremêlent, se complètent, se substituent l’un à l’autre parfois, dans ce programme riche et subtil, nourri de couleurs et de passions humaines.

