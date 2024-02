Vivaldi – Entre ombre et lumière Espace Palumbo Saint-Jean, jeudi 4 avril 2024.

Si Antonio Vivaldi est le compositeur de concertos le plus célèbre de l’histoire, notamment pour ses 4 concertos pour violons dits Quatre Saisons, on aurait tort de croire l’inspiration du vénitien limitée à cette forme d’écriture. Celui qui fut ordonné prêtre à 25 ans a composé, pour l’Ospedale della Pietà, son principal employeur, un corpus d’oeuvres religieuses d’une immense valeur, avant de devenir l’un des compositeurs d’opéra les plus prolifiques de son époque.

Stabat Mater

Concerto il Gardellino

Sinfonia al Santo Sepolcro

Arias d’opéras

Direction Michel Brun

Tout public – Gratuit – Dans le cadre des actions culturelles métropolitaines

