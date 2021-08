Vivaldi Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, 9 décembre 2021, Toulouse.

Vivaldi

du jeudi 9 décembre au vendredi 10 décembre à Auditorium Saint-Pierre des Cuisines

### De la gloire à l’oubli, le destin d’une star **Quelle vie incroyable que celle de Vivaldi !** Pour ainsi dire mort-né, le voilà qui revient à la vie contre toute attente. Ordonné prêtre à l’âge de 15 ans, le voilà qui renonce à la vie ecclésiastique pour se consacrer à la musique et au violon. Maître de musique à l’Ospedale della Pietà, respecté de tous et connu dans toute l’Italie, le voilà qui n’est pas reconduit dans ses fonctions. Véritable « star » avant la lettre, le voilà quittant Venise pour trouver la gloire à Vienne où la misère et la mort l’attendent. A partir des textes de témoignages de Charles Burney qui au XVIIIe siècle voyage dans toute l’Europe pour dresser un état de la musique en son temps, et en illustrant ses propos de nombreux extraits musicaux, Gilles Colliard vous fait le portrait de ce compositeur de génie, aussi irascible et colérique que talentueux, dont la musique lumineuse met du baume au cœur. ### Programme **Antonio Vivaldi (1678-1741)** * _Concerto à deux violons en La mineur_ * _Concerto à quatre violons_ * _Concerto à deux violons en Ré mineur_ * _Concerto grosso en Ré mineur_ * _Concerto grosso en La majeur_ * _Concerto grosso alla rustica_ **Jean-Baptiste Lully** (1632-1687) * _Marche pour la cérémonie des Turcs_ **Evariste Dall’ Abaco** (1675-1742) * _Sonate d’église op 2 n° 3_ **Arcangelo Corelli** (1653-1713) * _Concerto grosso op 6 n° 3_ **Pietro Locatelli** (1695-1764) * _Symphonie funèbre_ **Joseph Haydn (1732-1809)** * _Tremblement de terre_ ![]() ### Plus d’infos [Site de l’Orchestre de Chambre de Toulouse ](https://www.orchestredechambredetoulouse.fr/concert/vivaldi-2/) ![]() ### Infos pratiques Jeudi 9 et vendredi 10 décembre à 20h30

