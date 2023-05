Vivaldi #3 Concertos, Vivaldi / Corelli Maison de la Radio et de la Musique Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Vivaldi #3 Concertos, Vivaldi / Corelli Maison de la Radio et de la Musique, 4 juin 2023, Paris. Le dimanche 04 juin 2023

de 16h00 à 18h00

.Public adolescents adultes. payant de 10 à 67€ Rendez-vous à la Maison de la Radio et de la Musique pour un concert de musique baroque avec le groupe Le Consort. ARCANGELO CORELLI

Concerto grosso, opus 6 n° 4 ANTONIO VIVALDI

Concerto pour deux violons en sol mineur RV 578a

Concerto pour violon en ut majeur RV 171 GIUSEPPE TORELLI

Concerto grosso en sol majeur, opus 8 n° 5 ANTONIO VIVALDI

Concerto pour clavecin (transcription de La Stravaganza, opus 4 n° 4)

Concerto pour quatre violons en si mineur RV 580 SOPHIE GENT violon

EVGENY SVIRIDOV violon

THÉOTIME LANGLOIS DE SWARTE et SOPHIE DE BARDONNÈCHE violon

LE CONSORT

JUSTIN TAYLOR clavecin et direction Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/musique-baroque/concertos-vivaldi-corelli https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228544816058

