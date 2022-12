Vivaldi #2 Ouvertures et airs d’opéra / Adèle Charvet Maison de la Radio et de la Musique Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Vivaldi #2 Ouvertures et airs d’opéra / Adèle Charvet Maison de la Radio et de la Musique, 3 juin 2023, Paris. Le samedi 03 juin 2023

de 20h00 à 22h00

. payant de 10 à 67€ Rendez-vous à la Maison de la Radio et de la Musique pour un concert de musique baroque avec le groupe Le Consort en compagnie d’Adèle Charvet. Œuvres de ANTONIO VIVALDI, FORTUNATO CHELLERI et GIOVANNI ALBERTO RISTORI

Ouvertures et airs d’opéra ADÈLE CHARVET mezzo-soprano LE CONSORT

JUSTIN TAYLOR clavecin et direction Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/musique-baroque/ouvertures-et-airs-dopera-adele-charvet https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228544816056

Marco Borggreve

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Maison de la Radio et de la Musique Adresse 116 avenue du Président Kennedy Ville Paris lieuville Maison de la Radio et de la Musique Paris Departement Paris

Maison de la Radio et de la Musique Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Vivaldi #2 Ouvertures et airs d’opéra / Adèle Charvet Maison de la Radio et de la Musique 2023-06-03 was last modified: by Vivaldi #2 Ouvertures et airs d’opéra / Adèle Charvet Maison de la Radio et de la Musique Maison de la Radio et de la Musique 3 juin 2023 Maison de la radio et de la musique Paris Paris

Paris Paris