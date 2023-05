Vivaldi #2 Maison de la Radio et de la Musique Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 03 juin 2023

de 20h00 à 22h00

De 10 € à 67 €

Ouvertures et airs d’opéra de Vilvaldi, Chelleri et Ristori interprétés par la mezzo-soprano Adèle Charvet et Le Consort. Le Consort est né de la rencontre de quatre jeunes musiciens fédérés par le claveciniste Justin Taylor. Ils se font un plaisir de chercher une texture sonore qui leur soit personnelle, en explorant notamment le répertoire de la sonate en trio à deux violons, formation reine de la musique de chambre à l’époque baroque. Ils ont aussi le désir de mettre leur pratique instrumentale au service de la musique vocale, comme le montrera le concert qu’ils donneront en compagnie d’Adèle Charvet. Vivaldi, Corelli, Torelli, Albinoni et quelques autres seront de la fête au fil de ces trois concerts. Œuvres de ANTONIO VIVALDI, FORTUNATO CHELLERI et GIOVANNI ALBERTO RISTORI

Ouvertures et airs d’opéra ADÈLE CHARVET mezzo-soprano LE CONSORT

JUSTIN TAYLOR clavecin et direction Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kenney 75016 Paris Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/musique-baroque/ouvertures-et-airs-dopera-adele-charvet CONTACT.BILLETTERIE@RADIOFRANCE.COM https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228544816056

