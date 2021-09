Vivaldi : l’âge d’or par Marianne Piketty & le Concert idéal L’Alliage, 12 novembre 2021, Olivet.

L’Alliage, le vendredi 12 novembre à 20:30

**Ouverture de la billetterie : mardi 5/10 à 10h** À l’âge d’or de la musique italienne, durant l’ère baroque, Venise brille de mille feux. On célèbre encore aujourd’hui le foisonnement artistique qui y régnait alors. En s’appuyant sur de nombreux documents inédits, Marianne Piketty et le Concert Idéal se lancent dans un voyage au cœur de cette école vénitienne où tant de courants musicaux, parfois antagonistes ou anachroniques, se sont côtoyés et ont laissé germer, sans tension, le tout et son contraire. Des fièvres virtuoses de Vivaldi à la solennité de Ziani, des affects de Strozzi aux danses de Turini, en saluant l’élan majestueux de Gallo (dont les musiques servirent de base au Pulcinella de Stravinsky), le Concert Idéal lève le voile sur un domaine où la raison cède souvent le pas aux sens et à la force de l’imaginaire. Marianne Piketty : direction artistique et violon solo Marie Salvat, Juliette Leroux et Berta Ares : violons Satryo Aryobimo Yudomartono : alto François Gallon : violoncelle Agustin Orcha Mata : contrebasse Ignacio Laguna Navarro : théorbe Accès soumis à présentation du pass sanitaire Plein tarif : 22 € • Tarif réduit : 15 € spectacle éligible Pass

sur réservation

Musique italienne, durant l’ère baroque

L’Alliage 1 rue michel roques Olivet Loiret



