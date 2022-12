Vivaces Saint-Malo, 6 janvier 2023, Saint-Malo . Vivaces La Découverte Pôle Jeunesse Rue Salvador Allende Saint-Malo Ille-et-Vilaine Pôle Jeunesse La Découverte

Ille-et-Vilaine Exposition des Ateliers Arts Terre. Alain Burban a porté son regard sur les végétaux tombés au sol et destinés normalement au recyclage organique. Une simple rencontre d’un bois flotté, d’un coeur d’artichaut fané, d’une feuille de Solanum Pyracanthum… et la magie de la création opère.

Ces sculptures végétales minimalistes prennent alors une autre dimension sous l’objectif de Paskal Martin, nous ouvrant la porte sur un univers insolite peuplé de bestioles étranges voire inquiétantes.

Ainsi, l'art du recyclage de ces deux artistes donne vie à chaque « nature morte ».

