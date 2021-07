Vivace et Troppo : le verre à l’état libre Le Garage – Centre d’Art, 18 septembre 2021, Amboise.

Elle est l’aboutissement d’une recherche réunissant les sciences et l’art, qui partagent un intérêt commun pour l’expérimentation, autour du patrimoine verrier, menée notamment avec l’université de Tours et le CNRS à Orléans. Yves Sabourin, commissaire de l’exposition et grand spécialiste des relations entre art et artisanat, a composé un paysage verrier inédit et passionnant, dans lequel s’harmonisent les arts plastiques et les techniques verrières. Au travers de 80 créations, réalisées par des artistes confirmé·e·s ou de très jeunes créateurs, il s’agit d’aborder la métamorphose de ce « matériau verre » paradoxal, entre malléabilité et rigidité. Le propos s’appuie sur la relation au corps et aux gestes : les œuvres répondent à une temporalité de création similaire aux transformations lentes et immédiates du corps dans son évolution. Les réalisations uniques présentées utilisent des techniques variées habituelles ou plus inédites : le verre soufflé, le verre travaillé au chalumeau, d’autres moulages.

