Vivace – Alban Richard – Centre Chorégraphique Nationale de Caen – Normandie Gymnase du Grand Parc, 20 mars 2022, Marcoussis.

Vivace – Alban Richard – Centre Chorégraphique Nationale de Caen – Normandie

Gymnase du Grand Parc, le dimanche 20 mars à 17:00

?????? ? – Alban Richard / CCN de Caen, Normandie – Hors les murs Gymnase du grand parc, Marcoussis. Cela commence par un Madison, petite danse en ligne et enjouée, star des dancefloors. Mais ?????? saura ensuite nous surprendre : en appui sur des musiques aussi bien pop, baroques, qu’électro aux rythmes toujours très enlevés, la chorégraphie se déploie dans un étonnant voyage musical et gestuel. Il faut dire que ?????? est le mot, sur une partition musicale, pour qualifier une pulsation rapide (« avec entrain », dit-on aussi). Il est également employé pour nommer ces plantes, en constante stratégie de survie… Envahis par le rythme et la pulsion, les danseurs deviennent les corps vivaces d’un nouveau genre, tout en vitalité, acharnement, et persistance. Distribution : Conception, chorégraphie, lumières : Alban Richard Créé en collaboration avec les interprètes : Anthony Barreri, Yannick Hugron Costumes : Christelle Barré Réalisation du dispositif lumineux : Enrique Gomez Assistante chorégraphique : Daphné Mauger Conseillère en analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé Nathalie Schulmann Régie générale : Florent Beauruelle ou Valentin Pasquet “Vitalité, persistance, endurance, pulsion, sont au cœur de la recherche d’Alban Richard et de ses deux interprètes.” La Terrasse Lien billetterie : Réservations : [spectacles@marcoussis.fr](mailto:spectacles@marcoussis.fr) Tél : 01 64 49 69 80 Bénéficiez de la Carte ! Pour un billet acheté, accès à tous les spectacles du festival Essonne Danse, sur réservation préalable et dans la limite des places disponibles

Laissez-vous surprendre par cette œuvre inspirée des danses populaires, entre Madison et danses électro. Laissez-vous emporter par la pulsion de Vivace

Gymnase du Grand Parc 91460 Marcoussis Marcoussis Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-20T17:00:00 2022-03-20T17:35:00