Mareuil en Périgord Dordogne Choeur mixte . Quintette à cordes. Continuo à l’orgue.

Direction Josette Lespinasse et Marc Elysee.

A l’invitation de l’Espérance Mareuillaise qui fête ses 100 an en 2021 ! Choeur mixte . Quintette à cordes. Continuo à l’orgue.

© Frédéric Tessier, Office de Tourisme PÉRIGORD Dronne Belle dernière mise à jour : 2021-07-14 par

