Viva Viviani, 7 décembre 2022, .

Viva Viviani



2022-12-07 18:00:00 – 2022-12-07

“Viva Viviani” Film documentaire de Stefano et Mario MARTONE (VOST FR/2021/52’)



Le documentaire reconstitue l’univers artistique et humain de Raffaele Viviani, grand dramaturge originaire de Castellammare di Stabia, dont le théâtre – qui se déploie dans les ruelles et les places de Naples – se nourrit des personnages de la rue pour en faire une métaphore universelle. La restitution de l’univers du grand auteur se développe à partir de son œuvre, qui marque une nette discontinuité avec le théâtre précédent et introduit des personnages et des éléments profondément innovants. Suivant un fil rouge entre passé et présent, se dessine le portrait d’un artiste pluriel et original et d’une ville, Naples avec ses contradictions, et en même temps une scène du monde.



Produit par Nephila Film, avec la contribution de la Regione Campania, Film Commission Regione Campania et du Ministère italien de la Culture, l’ouvrage est enrichi par les précieuses archives de la Cineteca di Bologna, de la Rai, de l’Eye Museum et des lettres inédites de Raffaele à son épouse Maria, ainsi que des témoignages d’importants représentants du monde de la culture nationale et internationale liés à l’œuvre de Viviani tels qu’Alfredo Arias, Mimmo Borrelli, Davide Iodice, Mario Martone, Nello Mascia, Toni Servillo, Giuliano Longone Viviani, Valentina Venturini. Le documentaire a reçu le prix du meilleur long métrage dans la section « Campania Scenarios » d’Ischia Film Festival 2022.

Projection dans le cadre de « Naples entre théâtre et cinéma »

