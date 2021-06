Viva Viardot Château Rosa Bonheur, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Thomery.

Un programme créé spécialement afin de célébrer le bicentenaire de la naissance de la grande Pauline Viardot. Artiste aux mille facettes, compositrice, chanteuse lyrique, librettiste & enseignante, grande amie de George Sand, Charles Gounod et Ivan Tourgeniev, Pauline Viardot est incontestablement une des compositrices les plus marquantes du XIXe siècle. Le festival rend un hommage festif à cette autre grande dame du XIXe. _Répertoire_ _Pauline Viardot, Cecile Chaminade, Victor Massé,_ _Camille Saint-Saëns, Jules Massenet…_ _Avec_ _Anne Sophie Duprels – Soprano_ _Géraldine Dutroncy – Piano_ À propos du Festival Rosa Bonheur Créé en 2020, le Festival Rosa Bonheur est une manifestation culturelle pluridisciplinaire qui a pour axe de programmation la création artistique féminine sous toutes ses formes. Quoi de plus évident, dans un lieu qui a vu s’épanouir la célèbre peintre Rosa Bonheur et les talentueuses soeurs Klumpke, que de poursuivre cet héritage en portant la voix des créatrices d’hier et d’aujourd’hui. Tous les vendredis et dimanches, du 2 juillet au 29 août.

