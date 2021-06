Lançon-Provence La Chèvrerie Bouches-du-Rhône, Lançon-Provence VIVA PICCOLO! La Chèvrerie Lançon-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

VIVA PICCOLO! La Chèvrerie, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Lançon-Provence. VIVA PICCOLO!

La Chèvrerie, le dimanche 4 juillet à 11:00

Reconnu dans le monde entier comme un des plus grands représentants de la flûte piccolo, Jean-Louis Beaumadier, avec Véronique Poltz au piano, nous propose un récital instrumental, dont les fils conducteurs sont la joie, la poésie, la virtuosité et le divertissement… au travers de pièces de compositeurs célèbres (Mozart, Bach, Gluck, Brahms) et moins célèbres comme Joachim Andersen. DANS LE PROGRAMME : – Wofgang Amadeus Mozart, Sonate K 14 – Christoph Willibald Gluck, Scène des Champs Elysées – Jean-Sébastien Bach, Sonate BWV 1031 – Camille Saint-Saëns, Ascanio, air de ballet et variation de l’Amour – Philippe Gaubert, Orientale – Soir sur la plaine – Joachim Andersen, Moto perpetuo – Florentine Mulsant, Sonate en deux mouvements – Véronique Poltz, Cadence du concertino pour piccolo – Johannes Brahms, 4 danses hongroises

de 12 à 17€

♫♫♫ La Chèvrerie 7218 Chemin du Devenset, 13680 Lançon-Provence Lançon-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-04T11:00:00 2021-07-04T12:30:00

La Chèvrerie Adresse 7218 Chemin du Devenset, 13680 Lançon-Provence Ville Lançon-Provence