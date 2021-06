Beaurecueil Beaurecueil Beaurecueil, Bouches-du-Rhône » Viva Opera » Récital voix et piano Beaurecueil Beaurecueil Catégories d’évènement: Beaurecueil

» Viva Opera » Récital voix et piano Beaurecueil, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Beaurecueil. » Viva Opera » Récital voix et piano 2021-07-10 20:30:00 – 2021-07-10 22:30:00 Cour de la Ferme 66 Allées des mûriers

Beaurecueil Bouches-du-Rhône Beaurecueil La Soprano aixoise Pauline Courtin et le baryton marseillais Florent Leroux Leroche se produisent dans un cadre très agréable : la Cour de la Ferme de Beaurecueil , à proximité de Sainte-Victoire . Concert classique en plein air . +33 4 42 66 92 90

