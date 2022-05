Viva Napoli, 14 mai 2022, .

Viva Napoli

2022-05-14 – 2022-05-14

26 26 Une fascinante plongée dans la mélodie populaire napolitaine par le Paganini de la Mandoline.



Vincent Beer-Demander, est une des figures majeures et incontournables du monde de la mandoline. Dans ce tourbillon musical, il met en lumière les plus belles mélodies napolitaines arrangées et réorchestrées par Salvatore Della Vecchia, considéré comme l’un des meilleurs mandolinistes d’Italie.



Tout comme Marseille, Naples est une ville millénaire. Certaines chansons comme o sole mio, torna a surriento, Funiculi Funicula… appartiennent au patrimoine musical universel. La voix de Nando Citarella, véritable star en Italie, transcende et magnifie ce répertoire.



Vincent Beer-Demander n’a pas son pareil pour transmettre sa belle énergie à ses musiciens.

Une nouvelle page à l’histoire de la mandoline.

Cette soirée musicale aux couleurs méditerranéennes est une merveille.

