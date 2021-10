Viva l’Opéra Villers-sur-Mer, 28 décembre 2021, Villers-sur-Mer.

Viva l’Opéra 2021-12-28 20:00:00 20:00:00 – 2021-12-28 Salle de cinéma du Casino Place Lieutenant Fernand Fanneau

Villers-sur-Mer Calvados

Dans la transfiguration fantastique d’une tragédie, les Wilis participent à l’illusion de l’immatérialité. Créé à l’Académie royale de Musique le 28 juin 1841, le ballet voyage en Russie et disparaît du répertoire avant son retour en France en 1910.

C’est aujourd’hui dans la version de Patrice Bart et d’Eugène Polyakov, fidèle à la chorégraphie originelle de Jean Coralli et Jules Perrot, que le ballet continue de confirmer ses premiers succès. Scènes lumineuses et terrestres, visions nocturnes et spectrales : la danse devient langage de l’âme et la ballerine, par sa présence aérienne, semble triompher de la pesanteur. 2h25 dont 1 entracte.

Dans la transfiguration fantastique d’une tragédie, les Wilis participent à l’illusion de l’immatérialité. Créé à l’Académie royale de Musique le 28 juin 1841, le ballet voyage en Russie et disparaît du répertoire avant son retour en France en 1910…

contact@space-villers.fr +33 2 31 14 51 65 https://www.space-villers.fr/

Dans la transfiguration fantastique d’une tragédie, les Wilis participent à l’illusion de l’immatérialité. Créé à l’Académie royale de Musique le 28 juin 1841, le ballet voyage en Russie et disparaît du répertoire avant son retour en France en 1910.

C’est aujourd’hui dans la version de Patrice Bart et d’Eugène Polyakov, fidèle à la chorégraphie originelle de Jean Coralli et Jules Perrot, que le ballet continue de confirmer ses premiers succès. Scènes lumineuses et terrestres, visions nocturnes et spectrales : la danse devient langage de l’âme et la ballerine, par sa présence aérienne, semble triompher de la pesanteur. 2h25 dont 1 entracte.

dernière mise à jour : 2021-09-27 par