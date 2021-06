Nantes Jardin des Plantes Loire-Atlantique, Nantes Viva la zarzuela ! – Choeur d’Angers Nantes Opéra – Aux Heures d’été Jardin des Plantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Viva la zarzuela ! – Choeur d’Angers Nantes Opéra – Aux Heures d’été Jardin des Plantes, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Nantes. 2021-07-11 Concerts à 11h et à 12h dans l’allée centrale du Jardin des Plantes.Accueil du public 30 minutes avant chaque concert.

Horaire : 11:00 11:35

Gratuit : oui Entrée libre dans la limite des places disponibles. Concerts à 11h et à 12h dans l’allée centrale du Jardin des Plantes.Accueil du public 30 minutes avant chaque concert. Concert. Bienvenue en Espagne à la découverte des Zarzuelas ! Ces opérettes très populaires ont inspiré de nombreux compositeurs et auteurs espagnols. Dans un style qui puise dans le répertoire classique mais aussi dans la musique populaire espagnole, ces « zarzuelas » restent aujourd’hui toujours aussi vivantes et émouvantes ! Le Chœur de l’Opéra, dirigé par l’enthousiaste Xavier Ribes, nous fait le plaisir de venir partager ce répertoire chatoyant dans le cadre d’Aux heures d’été, au cœur du resplendissant Jardin des Plantes de Nantes. Un moment de musique rare dans un espace de verdure dont l’histoire remonte (presque) aussi loin que celle des Zarzuelas ! Chef de chœur : Xavier Ribes Durée : 35 min. Dans le cadre du Festival des Cultures d’Ici et d’Ailleurs Aux Heures d’été (du 5 juillet au 13 août 2021.) Jardin des Plantes Rue Stanislas Baudry Malakoff – Saint-Donatien Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Jardin des Plantes Ville Nantes lieuville Jardin des Plantes Nantes