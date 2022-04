Viva la Vida Sologny, 17 septembre 2022, Sologny.

Viva la Vida Sologny

2022-09-17 20:00:00 – 2022-09-17

Sologny Saône-et-Loire Sologny

25 25 EUR Musique espagnole

Invitée sur les plus grandes scènes d’opéra, de la Scala au Metropolitan, Maria Bayo apprécie tout autant le récital. Elle a choisi de chanter des airs de son pays natal. Un voyage tour à tour contemplatif et passionné, tendre et déchirant, plein de soleil et de vie.

PROGRAMME

Toldra – La zagala alegre Madre, unos ojuelos vi Después que te conocí

García Abril – Canciones asturianas

Parera Fons – Siete nanas Garcia Leoz – Canciones

Montsalvatge – Canciones negras

Piazzolla – Los pájaros perdidos Balada para un loco

María de Buenos Aires

Maria Bayo, soprano

Thierry Ravassard, piano

// MUSIVAL – du 14 au 18 septembre 2022 //

Pour sa 4e édition, Musival multiplie les surprises musicales, avec notamment un duo baroque mariant accordéon et viole de gambe, ainsi qu’une performance de percussions dans les carrières de la Lie.

Le festival accueille également deux stars internationales : Maria Bayo, l’une des plus grandes sopranos d’Espagne, et le maître de l’improvisation Richard Galliano.

reservation@musival.com

