VIVA ESPANA camping 3 estrellas Gavà, samedi 6 juillet 2024.

VIVA ESPANA dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 7 – 20 juillet camping 3 estrellas 935 euros (sans transport) => + 100 euros pour des départs du Nord de la France/région parisienne. Nous contacter pour les points de ramassage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-07T00:00:00+02:00 – 2024-07-07T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-20T00:00:00+02:00 – 2024-07-20T23:59:00+02:00

SITUATION GEOGRAPHIQUE:

L’Espagne, le soleil, ses plages, un séjour alliant la farniente et les activités sportives.

Le Camping ESTRELLA se trouve dans la Municipalité de GAVA une petite ville touristique et tranquille au bord de la Méditerranée, à seulement 12 km au Sud de Barcelona

HEBERGEMENT:

Notre camping avec grande piscine privée est situé à GAVA avec accès direct à la plage belle plage de sable fin.

Tentes légères de type igloo. Les ados participeront à la vie quotidienne du camp et à tour de rôle à la préparation des repas pour le reste du groupe. Le matériel de cuisine ainsi que toute la logistique sera fournis par l’ADAV.

Il est situé à seulement 12 km au sud de Barcelone et une navette passe toutes les 30 minutes et s’arrêtent à la porte de la Camping et nous amène jusqu’au centre de Barcelone..

PROGRAMME D’ACTIVITES:

Nous avons concocté un séjour riche en découvertes et en activités de bord de mer. L’idéal pour découvrir la Baix llobregat et sa capitale Barcelone…

Une journée au parc de Port Aventura

Wibit

Cable ski sur le canal Olympic à 5 min du centre

Parc aquatique à la journée

Deux jours à Barcelone (navette devant le camping toutes les heures)

Karting

En complément :

Piscine et plage surveillée, terrains de foot et de pétanque, jeux vidéo

Animation du camping : aquagym, jeux divers et tournois sportifs

En complément, les jeunes pourront effectuer du shopping, découvrir la culture espagnole, participer aux festivités locales, tournois sportifs, veillées et soirées dansantes…

ENCADREMENT:

Notre taux d’encadrement est de 1 adulte pour 7 jeunes. Notre équipe est diplômée et déclarée auprès des services de Jeunesse et Sports dont :

– 1 Directeur BAFD (ou équivalence)

-1 Assistante sanitaire PSC1-

– animateurs BAFA ou stagiaires

– un animateur surveillant de baignade

Toutes les activités sportives spécifiques sont encadrées par des Brevets d’Etats, mais toujours accompagnés des animateurs de notre équipe d’animation.

TRANSPORT:

Séjour en bus grand tourisme

Minibus à disposition de notre équipe durant le séjour

Descriptif complet: https://www.adav-vacances.com/sejour/camping-3-estrellas

camping 3 estrellas gava Gavà 08850 Barcelone Catalogne [{« type »: « phone », « value »: « 03.28.68.69.60 »}, {« type »: « email », « value »: « anne@adav-vacances.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.adav-vacances.com/sejour/camping-3-estrellas »}] [{« link »: « https://www.adav-vacances.com/sejour/camping-3-estrellas »}]

sports de nature sports de plein air

Association ADAV