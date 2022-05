Viva España Barcelone Cubelles Catégories d’évènement: Barcelone

du vendredi 22 juillet au mardi 2 août à Barcelone

Bienvenue sur la Costa Dorada ! Avec sa situation et son climat privilégié, elle offre un large éventail culturel et de loisirs. Notre projet en quelques mots : te faire découvrir la culture et le patrimoine de la région de Barcelone tout en conciliant les vacances et le farniente ! Pour te mettre en appétit, nous te proposons quelques idées un trek urbain accès sur la découverte des principaux monuments de Barcelone, le parc Güell ou encore le Camp Nou. La découverte de la cuisine locale sera une étape incontournable, prépare-toi aux tapas ! Le reste du planning sera élaboré en fonction des envies du groupe. Tout au long du séjour, l’équipe proposera des défis qui favoriseront les rencontres avec la population locale.

895 € au départ de Clermont-Ferrand

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. Barcelone 08880 CUBELLES Cubelles Barcelone

