Partez à la découverte du vignoble Péruvien ! Connu pour ses célèbres sites comme le Machu Picchu ou le lac Titicaca, le Pérou recèle aussi un terroir viticole exceptionnel. Le vignoble est concentré principalement au sud de Lima, le long de la Panaméricaine. Cette dégustation thématique de 3 vins est organisée dans le cadre de la célébration du bicentenaire de l’indépendance du Pérou et sera agrémentée de musiques traditionnelles péruviennes ! En partenariat avec : PROMPERU Avec Maria Gascon, sommelière, spécialiste du secteur viticole péruvien, Rosario Pajuelo, directrice de PROMPERU France et Confédération Suisse, et les musiciens de Perù Inka.

PLEIN TARIF 18 € TARIF ABONNÉ / ÉTUDIANT 14,40 €

